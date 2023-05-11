Вогонь знищив легковий автомобіль: на Дніпропетровщині сталася пожежа

11-го травня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що поблизу селища міського типу Залізничне Петропавлівської селищної територіальної громади Синельниківського району, горить легковий автомобіль.

За викликом негайно направлено чергове відділення місцевих вогнеборців.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що на відкритій території горить легковий автомобіль «ВАЗ-2109». Вогонь встиг знищити транспортний засіб. Загальна площа пожежі склала 3 кв.м.

Загиблих та травмованих внаслідок події немає.

До гасіння пожежі залучено 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: