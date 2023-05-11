Вогонь знищив легковий автомобіль: на Дніпропетровщині сталася пожежа

За викликом негайно направлено чергове відділення місцевих вогнеборців.
По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що на відкритій території горить легковий автомобіль «ВАЗ-2109». Вогонь встиг знищити транспортний засіб. Загальна площа пожежі склала 3 кв.м.
Загиблих та травмованих внаслідок події немає.
До гасіння пожежі залучено 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління.
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