Вогнеборці врятували літню жінку у Нікопольському району під час тушіння пожежі

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
О 3 годині ночі до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в багатоповерховому будинку, розташованому на Ювілейному кварталу міста Марганець.
На місці вогнеборці встановили, що на другому поверсі горить майно на площі 5 кв. м.
З самого помешкання рятувальники винесли жінку 1945 р. народження на свіже повітря.
Літню жінку ушпиталили до лікарні, пожежу було локалізовано за пів години.
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