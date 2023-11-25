Вогнеборці врятували літню жінку у Нікопольському району під час тушіння пожежі

Сьогодні вночі у місті Марганець Нікопольського району сталася пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

О 3 годині ночі до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в багатоповерховому будинку, розташованому на Ювілейному кварталу міста Марганець.

На місці вогнеборці встановили, що на другому поверсі горить майно на площі 5 кв. м.

З самого помешкання рятувальники винесли жінку 1945 р. народження на свіже повітря.

Літню жінку ушпиталили до лікарні, пожежу було локалізовано за пів години.

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