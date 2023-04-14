Води не буде: декілька вулиць Дніпра залишаться сьогодні ввечері без водопостачання

У Дніпрі через аварійні роботи увечері 14 квітня на кількох вулицях відсутнє водопостачання.

Через аварійні роботи на вулиці Немировича-Данченка, 44, немає води за такими адресами:

Немировича-Данченка;

20 років Перемоги;

Агнії Барто.

Водопостачання відновлять до кінця дня.

Станом на 18:00 всі насосні станції та насосно-фільтрувальні станції в Дніпрі працюють стабільно. Відключення електроенергії цих об’єктах відсутні. Аварійні ситуації також не зафіксовані.

Бригади комунальних підприємств міста за необхідності готові оперативно розпочати ліквідацію аварійних ситуацій, а також роботи за заявками містян на очищення каналізаційних мереж та ліквідацію пошкоджень на мережах водопостачання.

У разі виникнення будь-яких проблемних ситуацій комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, щоб дніпряни в повному обсязі були забезпечені належними комунальними послугами.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням або іншими послугами, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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