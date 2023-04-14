Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Води не буде: декілька вулиць Дніпра залишаться сьогодні ввечері без водопостачання

Води не буде: декілька вулиць Дніпра залишаться сьогодні ввечері без водопостачання

Сьогодні 19:15
просмотров

У Дніпрі через аварійні роботи увечері 14 квітня на кількох вулицях відсутнє водопостачання.

Новости Днепра про Води не буде: декілька вулиць Дніпра залишаться сьогодні ввечері без водопостачання

Через аварійні роботи на вулиці Немировича-Данченка, 44, немає води за такими адресами:

  • Немировича-Данченка;
  • 20 років Перемоги;
  • Агнії Барто.

Водопостачання відновлять до кінця дня.

Станом на 18:00 всі насосні станції та насосно-фільтрувальні станції в Дніпрі працюють стабільно. Відключення електроенергії цих об’єктах відсутні. Аварійні ситуації також не зафіксовані.

Бригади комунальних підприємств міста за необхідності готові оперативно розпочати ліквідацію аварійних ситуацій, а також роботи за заявками містян на очищення каналізаційних мереж та ліквідацію пошкоджень на мережах водопостачання.

У разі виникнення будь-яких проблемних ситуацій комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, щоб дніпряни в повному обсязі були забезпечені належними комунальними послугами.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням або іншими послугами, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

Читайте також:

Новости Днепра про Води не буде: декілька вулиць Дніпра залишаться сьогодні ввечері без водопостачанняУкраїнська Новости Днепра про Води не буде: декілька вулиць Дніпра залишаться сьогодні ввечері без водопостачанняРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Сили оборони відбили 40 ворожих атак на сході та знищили станцію РЕБ, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Сили оборони відбили 40 ворожих атак на сході та знищили станцію РЕБ, – Генштаб

    Українські військові відбили 40 атак російських окупантів на сході та…

    У Дніпрі 15 квітня маршрутки та тролейбуси змінять свій маршрут
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:59
    У Дніпрі 15 квітня маршрутки та тролейбуси змінять свій маршрут

    У Дніпрі на один день зміниться схема руху деяких автобусів.

    ТОП-5 застосунків для знайомств у Дніпрі: тест на астрологічну сумісність та «пошук двійника по фото»
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:41
    ТОП-5 застосунків для знайомств у Дніпрі: тест на астрологічну сумісність та «пошук двійника по фото»

    В епоху смартфонів та інтернету все більше людей проводять життя…

    Реанімували півгодини: у Дніпрі врятували чоловіка, який звалився без тями посеред вулиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:24
    Реанімували півгодини: у Дніпрі врятували чоловіка, який звалився без тями посеред вулиці

    У Дніпрі врятували чоловіка, який знепритомнів посеред вулиці.

    Наверх