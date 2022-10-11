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  • Воду не пити: в місті на Дніпропетровщині будуть чистити систему водопостачання

Воду не пити: в місті на Дніпропетровщині будуть чистити систему водопостачання

Сьогодні 16:37
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У місті на Дніпропетровщині будуть дезинфікувати воду. 

Новости Днепра про Воду не пити: в місті на Дніпропетровщині будуть чистити систему водопостачання

Про це повідомляє КП «Новомосковськ водоканал».

У Новомосковську роботи про очисці труб будуть проводити в ніч з 13 на 14 жовтня. Почнуть о 00:00 і закінчать в 6:00. У цей час мешканцям рекомендуть не пити воду з-під крану, так як вона буде мати підвищену дозу хлору. А після цього радять випустити воду та дочекатися поки вона не пахнутиме хлором. 

«Згідно Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення, дезінфекція і промивка водопровідних мереж проводиться до зовнішнього зрізу будинків, тому звертаємося до всіх споживачів послуг з централізованого водопостачання та рекомендуємо одночасно з промивкою та дезінфекцією міських мереж централізованого водопостачання, провести промивку та дезінфекцію своїх дворових та внутрішньо будинкових мереж (труб).

Для цього необхідно забезпечити випуск води з внутрішньо будинкових водопровідних мереж в каналізаційну мережу протягом 10-15 хвилин (або до зникнення різкого запаху хлору)», – пише керівництво підприємства.

Адміністрація підприємства просить абонентів з розумінням поставитись до тимчасових незручностей.

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Новости Днепра про Воду не пити: в місті на Дніпропетровщині будуть чистити систему водопостачанняУкраїнська Новости Днепра про Воду не пити: в місті на Дніпропетровщині будуть чистити систему водопостачанняРусский

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