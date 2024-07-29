Водосховище на Дніпропетровщині претендує на звання найглибшого в Україні

Неофіційне найглибше водосховище розташоване посеред Кривого Рогу.

Мова йде про Саксаганське або як його називали до 2016 року – Дзержинське водосховище. Штучна водойма розташована в нижній течії річки Саксагань, найнижче в Саксаганському каскаді водосховищ.

Водосховище, на берегах якого розмістилися два великих житломасиви Кривого Рогу, претендує на звання найглибшого в Україні.

Як пояснили місцеві краєзнавці-аматори в Facebook-спільноті “Марс у Кривому Розі. Картинна галерея OneГЗК”, саме тут річка Саксагань йде під землю і через 5322 метри виходить на поверхню, впадаючи в Інгулець у районі Чорногорки.

Завдяки вхідному порталу саксаганського відвідного тунелю, розташованого на глибині 40 метрів, що більше ніж максимальна глибина Київського, Кременчуцького, Карачунівського та колишнього Каховського водосховищне (там вона не перевищує 29 метрів), невелике за площею Саксаганське водосховище є найглибшим у нашій країні.

Рівень води у водосховищі, як видно на фото, тримається молодцем, – пишуть місцеві.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині обміліла річка Саксагань.

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