Водонапірна башта на Підстанції в Дніпрі потрапила до списку архітектурних пам’яток

До переліку об’єктів культурної спадщини потрапили кілька історичних та культурних пам’яток. Усі вони отримали статус “щойно виявлених”. Про це повідомили в Управлінні з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міськради.
Мова йде про такі відомі споруди та локації:
Розпорядженням Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 09.04.2024 № Р-149/0/3-24 «Про занесення об’єктів культурної спадщини до Переліку об’єктів культурної спадщини зі статусом щойно виявлених» на державний облік занесено чотири щойно виявлених об’єкти культурної спадщини м. Дніпра, два за видом «історія» і два за видом «архітектура», – йдеться у повідомленні управління.
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