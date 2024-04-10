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  • Водонапірна башта на Підстанції в Дніпрі потрапила до списку архітектурних пам’яток

Водонапірна башта на Підстанції в Дніпрі потрапила до списку архітектурних пам’яток

Сьогодні 17:37
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Кілька відомих споруд занесли до списку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.

Новости Днепра про Водонапірна башта на Підстанції в Дніпрі потрапила до списку архітектурних пам'яток

До переліку об’єктів культурної спадщини потрапили кілька історичних та культурних пам’яток. Усі вони отримали статус “щойно виявлених”. Про це повідомили в Управлінні з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міськради. 

Мова йде про такі відомі споруди та локації:

– “Могила професора О. В. Рейнгарда”, на території Ботанічного саду ДНУ ім. Олеся Гончара;
– “Будинок родини Бичихиних”, вул. Муслима Магомаєва, буд. 1;
– “Особняк родини Струкових”, вул. Володимира Вернадського, буд. 33, літ. А-2;
– “Дачний резервуар міського водогону”, просп. Науки (Гагаріна), 110.
 
Розпорядженням Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 09.04.2024 № Р-149/0/3-24 «Про занесення об’єктів культурної спадщини до Переліку об’єктів культурної спадщини зі статусом щойно виявлених» на державний облік занесено чотири щойно виявлених об’єкти культурної спадщини м. Дніпра, два за видом «історія» і два за видом «архітектура», – йдеться у повідомленні управління. 
 
Перед тим, як ухвалили це рішення, історики та краєзнавці зібрали цілий масив інформації, яка дозволила довести, що споруди дійсно заслуговують потрапити до цього списку. 
 
На фото вище – водонапірна башта на проспекті Науки, де колись був популярний ресторан, але зараз тут відома міська “заброшка”. 
 
До переліку об’єктів культурної спадщини також увійшла могила професора Рейнгарда – засновника ботанічного саду ДНУ.
 

Новости Днепра про Водонапірна башта на Підстанції в Дніпрі потрапила до списку архітектурних пам'яток

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Новости Днепра про Водонапірна башта на Підстанції в Дніпрі потрапила до списку архітектурних пам'ятокУкраїнська

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