Водонапірна башта на Підстанції в Дніпрі потрапила до списку архітектурних пам’яток

Кілька відомих споруд занесли до списку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.

До переліку об’єктів культурної спадщини потрапили кілька історичних та культурних пам’яток. Усі вони отримали статус “щойно виявлених”. Про це повідомили в Управлінні з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міськради.

Мова йде про такі відомі споруди та локації:

– “Могила професора О. В. Рейнгарда”, на території Ботанічного саду ДНУ ім. Олеся Гончара; – “Будинок родини Бичихиних”, вул. Муслима Магомаєва, буд. 1; – “Особняк родини Струкових”, вул. Володимира Вернадського, буд. 33, літ. А-2; – “Дачний резервуар міського водогону”, просп. Науки (Гагаріна), 110.

Розпорядженням Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 09.04.2024 № Р-149/0/3-24 «Про занесення об’єктів культурної спадщини до Переліку об’єктів культурної спадщини зі статусом щойно виявлених» на державний облік занесено чотири щойно виявлених об’єкти культурної спадщини м. Дніпра, два за видом «історія» і два за видом «архітектура», – йдеться у повідомленні управління.

Перед тим, як ухвалили це рішення, історики та краєзнавці зібрали цілий масив інформації, яка дозволила довести, що споруди дійсно заслуговують потрапити до цього списку.

На фото вище – водонапірна башта на проспекті Науки, де колись був популярний ресторан, але зараз тут відома міська “заброшка”.

До переліку об’єктів культурної спадщини також увійшла могила професора Рейнгарда – засновника ботанічного саду ДНУ.

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