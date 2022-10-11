Важлива кожна копійка: водію автобуса з Калинової потрібна допомога

Про це у соціальних мережах написала донька водія Наталія Володіна.
Вчора горе прийшло в нашу сім’ю! В епіцентрі ракетного удару по Калиновій був мій тато, який виїхав вранці на маршрут. Від автобуса залишилося не так багато! Зараз батько в реанімації, гроші потрібні на лікування. Буду вдячна за кожну копійку! Заздалегідь спасибі всім небайдужим! 4149629358952703 Володіна Наталія Олександрівна (це моя карта), – написала донька.
Читайте також:
Автор:
На одному з сайтів у мережі з'явилось оголошення про продаж…
У Кам’янському чоловік 30 років впав з 5-го поверху на…
230-а доба повномасштабного вторгнення рф на територію України добігає кінця.…
У вівторок, 11 жовтня, на вулиці Космічній трапилася аварія. Тут…