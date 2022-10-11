Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Важлива кожна копійка: водію автобуса з Калинової потрібна допомога

Сьогодні 22:00
просмотров

Водій знаходиться в реанімації. Гроші потрібні на лікування.

Новости Днепра про Важлива кожна копійка: водію автобуса з Калинової потрібна допомога

Про це у соціальних мережах написала донька водія Наталія Володіна.

Вчора горе прийшло в нашу сім’ю! В епіцентрі ракетного удару по Калиновій був мій тато, який виїхав вранці на маршрут. Від автобуса залишилося не так багато! Зараз батько в реанімації, гроші потрібні на лікування. Буду вдячна за кожну копійку! Заздалегідь спасибі всім небайдужим! 4149629358952703 Володіна Наталія Олександрівна (це моя карта), – написала донька.

Читайте також:

Новости Днепра про Важлива кожна копійка: водію автобуса з Калинової потрібна допомогаУкраїнська Новости Днепра про Важлива кожна копійка: водію автобуса з Калинової потрібна допомогаРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Тільки у Дніпрі: в мережі продають уламки ракет на сувеніри
    Новини Дніпра
    Сьогодні 22:30
    Тільки у Дніпрі: в мережі продають уламки ракет на сувеніри

    На одному з сайтів у мережі з'явилось оголошення про продаж…

    Дивом вижив: у Кам’янському чоловік упав з 5-го поверху будівлі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    Дивом вижив: у Кам’янському чоловік упав з 5-го поверху будівлі

    У Кам’янському чоловік 30 років впав з 5-го поверху на…

    Росіяни продовжують тероризувати Україну ракетами: підсумки дня на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    Росіяни продовжують тероризувати Україну ракетами: підсумки дня на Дніпропетровщині

    230-а доба повномасштабного вторгнення рф на територію України добігає кінця.…

    У Дніпрі на Космічній внаслідок ДТП пошкоджено 4 авто: постраждала жінка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    У Дніпрі на Космічній внаслідок ДТП пошкоджено 4 авто: постраждала жінка

    У вівторок, 11 жовтня, на вулиці Космічній трапилася аварія. Тут…

    Наверх