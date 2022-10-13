Водії, обережно: у Дніпрі з’явилися нові ділянки для вимірювання швидкості на прилад TruCAM

У Дніпрі та області 13 жовтня з’явилися нові ділянки, де патрульна поліція вимірюватиме швидкість руху за допомогою приладів TruCAM

По всіх областях України для визначення нових ділянок проводили аналіз аварійності на небезпечних ділянках доріг та в місцях концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості руху.

З огляду на воєнний стан, контроль швидкості за допомогою 137 приладів TruCAM здійснюватиметься на 229 ділянках. У областях, де тривають активні бойові дії (Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська) та сильно пошкоджені дороги контролювати швидкість поки не будуть.

Розташування приладів вимірювання швидкості TruCAM у Дніпропетровській області:

М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине, 913-959 км та 982-1038 км;

М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта, 200-253 км;

Н-11 Дніпро — Миколаїв, 53-135 км;

Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя, 424-440 км;

Дніпро, Полтавське, Запорізьке та Донецьке шосе, проспект Слобожанський, вулиці Набережна Перемоги, Маршала Малиновського, Набережна Заводська та Київська;

Кривий Ріг, проспект Миру, вулиці Січеславська, Сергія Колачевського, Олексія Солом’яного, Чумацький Шлях, Ракітіна, Волгоградська, Володимира Великого та Дніпровське шосе;

Павлоград, вулиця Дніпровська.

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