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  • Водії, обережно: у Дніпрі з’явилися нові ділянки для вимірювання швидкості на прилад TruCAM

Водії, обережно: у Дніпрі з’явилися нові ділянки для вимірювання швидкості на прилад TruCAM

Сьогодні 09:30
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У Дніпрі та області 13 жовтня з’явилися нові ділянки, де патрульна поліція вимірюватиме швидкість руху за допомогою приладів TruCAM

Новости Днепра про Водії, обережно: у Дніпрі з’явилися нові ділянки для вимірювання швидкості на прилад TruCAM

По всіх областях України для визначення нових ділянок проводили аналіз аварійності на небезпечних ділянках доріг та в місцях концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості руху. 

З огляду на воєнний стан, контроль швидкості за допомогою 137 приладів TruCAM здійснюватиметься на 229 ділянках. У областях, де тривають активні бойові дії (Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська) та сильно пошкоджені дороги контролювати швидкість поки не будуть. 

Розташування приладів вимірювання швидкості TruCAM у Дніпропетровській області:

  • М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине, 913-959 км та 982-1038 км;
  • М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта, 200-253 км;
  • Н-11 Дніпро — Миколаїв, 53-135 км;
  • Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя, 424-440 км;
  • Дніпро, Полтавське, Запорізьке та Донецьке шосе, проспект Слобожанський, вулиці Набережна Перемоги, Маршала Малиновського, Набережна Заводська та Київська;
  • Кривий Ріг, проспект Миру, вулиці Січеславська, Сергія Колачевського, Олексія Солом’яного, Чумацький Шлях, Ракітіна, Волгоградська, Володимира Великого та Дніпровське шосе;
  • Павлоград, вулиця Дніпровська.

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