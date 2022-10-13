Водії, обережно: у Дніпрі з’явилися нові ділянки для вимірювання швидкості на прилад TruCAM
Водії, обережно: у Дніпрі з’явилися нові ділянки для вимірювання швидкості на прилад TruCAM
Сьогодні 09:30
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У Дніпрі та області 13 жовтня з’явилися нові ділянки, де патрульна поліція вимірюватиме швидкість руху за допомогою приладів TruCAM
По всіх областях України для визначення нових ділянок проводили аналіз аварійності на небезпечних ділянках доріг та в місцях концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості руху.
З огляду на воєнний стан, контроль швидкості за допомогою 137 приладів TruCAM здійснюватиметься на 229 ділянках. У областях, де тривають активні бойові дії (Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська) та сильно пошкоджені дороги контролювати швидкість поки не будуть.
Розташування приладів вимірювання швидкості TruCAM у Дніпропетровській області:
М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине, 913-959 км та 982-1038 км;
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