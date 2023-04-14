Водій не впорався з керуванням: у Кривому Розі автівка врізалася у міст

Учора ввечері, 13 квітня, у Кривому Розі на вулиці Кокчетавській сталася аварія.

Там водій не впорався з керуванням та врізався в опору моста.

Про це повідомляє видання “Свої”.

Попередньо відомо, що автівка рухалася з Дружби у напрямку кільця Соборності. Машину занесло і вона врізалася в опору моста.

На місце ДТП прибули правоохоронці та медики. Постраждалого у важкому стані госпіталізували.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чергове ДТП з “перевертнем”: водій із місця події втік.

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