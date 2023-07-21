Водій автобусу, поранений під час обстрілу АТП у Дніпрі, знову возить пасажирів

У вересні 2022 року росіяни обстріляли АТП у Дніпрі. Тоді загинуло троє водіїв та ще троє отримали поранення.

Серед тих, хто отримав поранення, був Володимир Кіяшко. Історію чоловіка розповіли в департаменті транспорту.

Володимир розповів, що в ту ніч залишився в АТП переночувати, адже за графіком мав бути ранній виїзд. Чоловік вибуху не чув, лише побачив, що на нього сиплеться стеля, а навколо все завалено.

Під уламками будівлі опинилося і спальне місце, де він відпочивав зазвичай. Володимиру пощастило, що у ту ніч ліг на сусіднє ліжко. Це й врятувало водія.

Колеги водія згадують: чоловік тримав руками стелю, щоб з будівлі встигли вийти люди. Він залишив приміщення останнім – і тоді все обвалилося.

Коли у мене летіли уламки – я цього навіть не відчув, був у шоці. Бачив кров, поранення, але лише згодом зрозумів, що зі мною сталося. У мене болів бік, але я думав, що це просто забій. А коли вже до лікарні привезли – сказали, що в мене склом перебитий кишечник, – каже Володимир.

Понад 5 місяців Володимир провів у лікарні, переніс стільки ж операцій. Чоловік отримав групу інвалідності, та для роботи водієм протипоказань не має. Після лікування він повернувся за кермо.

Володимир каже, що за кермом майже 25 років. З них 10, як маршрутчик. Свою роботу любить, тому якнайшвидше повернувся на звичний маршрут. Проте йому досі моторошно приїжджати на АТП та дивитися на руїни.

Коли після поранення приїжджаю на територію підприємства, дивлюся на руїни, згорілі автобуси, які ще не встигли вивезти – то так і не віриться. Більш ніж півроку минуло – і наче не зі мною все це сталося, – зізнається Володимир.

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