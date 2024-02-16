Вода з колонок у Дніпрі: чи безпечна вона

У Дніпрі перевірили безпечність води в колонах.

У Дніпрі взяли проби води з колонок, аби перевірити, чи придатна вона для пиття, а чи більш для технічних потреб. Експеримент проводив представник “Дніпроводоканалу” Ян Майдан.

Для цього воду набрали у двох точках міста з колонок: на бульварі Рубіновий, 8 та по вулиці Юрія Кондратюка, 26. Аналіз проводили у незалежній лабораторії кафедри екології та захисту навколишнього середовища НТУ “Дніпровська політехніка”.

Перевіряли на органолептичні, фізико-хімічні властивості та подивились реакцію. Можна зробити висновок, що вода придатна лише для технічного користування, зауважив доцент кафедри екології “Дніпровська політехніки” Юрій Бучавий.

Фахівці закликають людей використовувати цю воду лише для технічних потреб. Вживати дану воду для пиття чи приготування їжі не бажано.

У Дніпрі для безперебійного доступу до води у випадку екстрених ситуацій облаштували 97 колонок на правому та лівому берегах, а також 86 бочок на правобережжі міста.

Нагадаємо, де мешканці Дніпра можуть набрати технічну воду – мапа вуличних колонок.

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