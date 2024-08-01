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  • Вода відійшла на сотні метрів: на Дніпропетровщині зникає величезне водосховище

Вода відійшла на сотні метрів: на Дніпропетровщині зникає величезне водосховище

Сьогодні 14:33
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На Дніпропетровщині зникає Макортівське водосховище.

Новости Днепра про Вода відійшла на сотні метрів: на Дніпропетровщині зникає величезне водосховище

Воду з Макортівського водосховища використовують для потреб Кривого Рогу. Саме тому водойма міліє.

Про це повідомляє “Свої Кривий Ріг”, де опублікували відео з катастрофічними для Макортівського водосховища наслідками. На ньому видно, що вода відійшла на кілька сотень метрів від берега.

У виданні зазначили, що для того, щоб забезпечити Кривий Ріг нормальним водопостачанням потрібно брати воду з Кременчуцького водосховища. Раніше там повідомляли, що ділянка, звідки має поступати вода, досі не збудована.

У коментарях під відео мешканці Кривого Рогу зазначають, що недбале і безконтрольне використання води, яку беруть з Макортівського водосховища, може призвести до екологічної катастрофи.

“Це жах. Недбале і безконтрольне використання стратегічних запасів питної води нашого міста, яку беруть в величезних об’ємах з водосховища і яка не потрапляє до споживачів, а заливає вулиці та дороги міста може привести до екологічної катастрофи – втрати водосховища. В теперішніх кліматичних умовах, за відсутності опадів впродовж року, скільки років буде потрібно щоб відновилося водосховище. Саме. Без людей. Бо ми вже не вміємо творити, а тільки руйнуємо”, – написав мешканець Кривого Рогу.

Новости Днепра про Вода відійшла на сотні метрів: на Дніпропетровщині зникає величезне водосховище

Макортівське водосхо́вище розташоване у долині річки Саксагань, її верхній течії, біля Кривого Рогу. Площа водосховища сягає понад 13,3 км², а максимальна глибина — 32,5 м. Воно створене 1958 р.

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Новости Днепра про Вода відійшла на сотні метрів: на Дніпропетровщині зникає величезне водосховищеУкраїнська

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