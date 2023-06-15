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Вода та світло: яка ситуація у Дніпрі на вечір 15 червня

Сьогодні 20:30
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Сьогодні всі аварійні та аварійно-відновлювальні роботи на мережах водопостачання та водовідведення завершені.

Новости Днепра про Вода та світло: яка ситуація у Дніпрі на вечір 15 червня

Зокрема комунальники працювали за такими адресами:

вул. Над’ярна, вул. Міського лісу, вул. Кулагіна, вул. Новоселівська, провулок Протипохилий – 1, вул. Політехнічна, вул. Полєтаєва, вул. Бериславська, вул. Закарпатська, вул. Ужгородська, вул. Нікопольська, вул. Шебелинська, вул. Лесі Українки, 65-75.

Також з водопостачання жителі вул. Виконкомівська, 29 та просп. Петра Калнишевського, 36. У цих будинках відключали воду  на прохання обслуговуючої компанії КОД, яка проводила роботи на внутрішньобудинкових мережах.

Через аварійно-відновлювальні роботи по вул. Янтарна, 40 на прохання КП «Дніпроводоканал»   сьогодні по обіді було зупинено тепло-розподільчий пункт (ТРП) по вул. Янтарній.

З 17:20 ТРП в роботі, відновлено водопостачання на вулицях: Янтарна, 32-44 та Універсальна,  27, 29.

Без відключення водопостачання сьогодні комунальники працювали на очищення засмічень на мережах водовідведення та усуненні пошкоджень на мережах водопостачання. Загалом в роботі було понад три десятки об’єктів.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК завтра, 16 червня з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Аеропорт: 113;
  • вул. Новокримська: 8;
  • просп. О. Поля: 129, 129Б, 135А, 137, 137А.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради: 

  •  (056) 732-12-12 
  • (095) 732-12-12 
  • (096) 732-12-12 
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про Вода та світло: яка ситуація у Дніпрі на вечір 15 червняУкраїнська Новости Днепра про Вода та світло: яка ситуація у Дніпрі на вечір 15 червняРусский

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