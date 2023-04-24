Вода пішла, а лебеді лишились: після повені на набережній Дніпра оселилось пернате подружжя

Річка затоплювала все: пляжі, набережну, косу на Перемозі, приватні будинки та дачні садиби.
Води побільшало і біля скверу “Прибережного”. Туди навіть приплила пара диких лебедів.
Містяни підгодовують білих красенів та фотографують.
Зараз рівень води в річці знизився, але пернате подружжя вирішило залишитися на новому місці.
А так зараз виглядає занедбаний пляж біля скверу “Прибережний”.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпро та область страждають від підтоплень: що стало причиною.
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