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  • Вода пішла, а лебеді лишились: після повені на набережній Дніпра оселилось пернате подружжя

Вода пішла, а лебеді лишились: після повені на набережній Дніпра оселилось пернате подружжя

Сьогодні 17:55
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Зовсім нещодавно Дніпро та область потерпали від підтоплень.

Новости Днепра про Вода пішла, а лебеді лишились: після повені на набережній Дніпра оселилось пернате подружжя

Річка затоплювала все: пляжі, набережну, косу на Перемозі, приватні будинки та дачні садиби.

Води побільшало і біля скверу “Прибережного”. Туди навіть приплила пара диких лебедів.

Містяни підгодовують білих красенів та фотографують.

Зараз рівень води в річці знизився, але пернате подружжя вирішило залишитися на новому місці.

Новости Днепра про Вода пішла, а лебеді лишились: після повені на набережній Дніпра оселилось пернате подружжя

Новости Днепра про Вода пішла, а лебеді лишились: після повені на набережній Дніпра оселилось пернате подружжя

А так зараз виглядає занедбаний пляж біля скверу “Прибережний”.

Новости Днепра про Вода пішла, а лебеді лишились: після повені на набережній Дніпра оселилось пернате подружжя

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпро та область страждають від підтоплень: що стало причиною.

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Новости Днепра про Вода пішла, а лебеді лишились: після повені на набережній Дніпра оселилось пернате подружжяУкраїнська Новости Днепра про Вода пішла, а лебеді лишились: після повені на набережній Дніпра оселилось пернате подружжяРусский

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