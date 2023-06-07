Вода доходить до 3-го поверху: у Херсоні через добу після підриву Каховської ГЕС затопило сотні будинків (ФОТО)

Учора вночі російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Через це на Херсонщині склалася критична ситуація – близько 80 населеним пунктам, зокрема Херсону, загрожує підтоплення.
Через добу після цього жахливого злочину росіян у Херсоні затопило сотні будинків. За словами місцевих мешканців, вода вже доходить до третього поверху у багатоповерхівках, а приватні будинки майже повністю “пішли” під воду – видно одні дахи.
Фотографи Костянтин і Влада Ліберови опублікували знімки, на яких видно, як зараз виглядає Херсон.
Місто, яке пройшло окупацію, чисельні жорстокі обстріли, а зараз – потоп. Під водою цілі райони. Вода дістає дахів будівель, – підписали вони фото.
Оцінити зараз масштаби руйнувань – неможливо. Так само, як і зрозуміти, чи є жертви.
Нагадаємо, раніше ми писали: «Ми пливемо по даху гаража»: після підриву Каховської ГЕС Херсонщина потерпає від підтоплень (ВІДЕО).
Читайте також:
Александра Лучка
Автор:
У ОВА спростували інформацію про підвищення ціни на воду в…
Вода є, але її треба економити.
Сьогодні вночі, 6 червня, росіяни підірвали Каховську ГЕС.
Каховську ГЕС будуть "дуже швидко відбудовувати" після деокупації