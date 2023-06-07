Вода доходить до 3-го поверху: у Херсоні через добу після підриву Каховської ГЕС затопило сотні будинків (ФОТО)

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Учора вночі російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Через це на Херсонщині склалася критична ситуація – близько 80 населеним пунктам, зокрема Херсону, загрожує підтоплення.

Через добу після цього жахливого злочину росіян у Херсоні затопило сотні будинків. За словами місцевих мешканців, вода вже доходить до третього поверху у багатоповерхівках, а приватні будинки майже повністю “пішли” під воду – видно одні дахи.

Фотографи Костянтин і Влада Ліберови опублікували знімки, на яких видно, як зараз виглядає Херсон.

Місто, яке пройшло окупацію, чисельні жорстокі обстріли, а зараз – потоп. Під водою цілі райони. Вода дістає дахів будівель, – підписали вони фото.

Оцінити зараз масштаби руйнувань – неможливо. Так само, як і зрозуміти, чи є жертви.

Нагадаємо, раніше ми писали: «Ми пливемо по даху гаража»: після підриву Каховської ГЕС Херсонщина потерпає від підтоплень (ВІДЕО).

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