Вода б’є вгору метри на 4: у Придніпровську прорвало трубу (ВІДЕО)

Відео опублікували місцеві жителі у соцмережах.

Вода била вгору на метри чотири.

За попередньою інформацією, прорив стався на лінії Придніпровської ТЕС.

Як повідомляє “Інформатор”, станом на 12:50 аварію вже ліквідували.

Про «фонтан» нагадають лише калюжі та багнюка довкола.