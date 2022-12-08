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Вода б’є вгору метри на 4: у Придніпровську прорвало трубу (ВІДЕО)

Сьогодні 15:30
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Сьогодні, 8 грудня, у Придніпровську поблизу вулиці Немировича-Данченко, біля дачного кооперативу, прорвало трубу.

Новости Днепра про Вода б'є вгору метри на 4: у Придніпровську прорвало трубу (ВІДЕО)

Відео опублікували місцеві жителі у соцмережах.
 
Вода била вгору на метри чотири.
За попередньою інформацією, прорив стався на лінії Придніпровської ТЕС.
 
Як повідомляє “Інформатор”, станом на 12:50 аварію вже ліквідували.
 
Про «фонтан» нагадають лише калюжі та багнюка довкола.
 

Новости Днепра про Вода б'є вгору метри на 4: у Придніпровську прорвало трубу (ВІДЕО)Українська

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