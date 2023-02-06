Вночі ворог знову обстрілював Нікопольщину: як минула ніч на Дніпропетровщині

Російська армія не припиняє терор мирного населення Дніпропетровської області.

В ніч на 6 лютого окупанти завдали удару з важкої артилерії по Нікопольщині. Про це повідомляє голова облради Микола Лукашук.

“Російські нелюди вгатили з важкої артилерії по Марганецькій громаді, випустивши по ній понад два десятки снарядів. Нині обстеження територій триває, наслідки атаки уточнюються. Ніхто не постраждав. В інших районах області обстрілів не зафіксовано”, – написав Лукашук.

Мешканців просять не ігнорувати тривоги та перебувати у безпечних місцях.

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