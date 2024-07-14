Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Дніпровський район

Сьогодні 10:04
просмотров

Сьогодні вночі ворог здійснив ракетну атаку на Дніпровський район.
Новости Днепра про Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Дніпровський район

 

Про наслідки атаки розповіли в Дніпропетровській ОВА.

Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Дніпровський район. Через що сталося займання. Надзвичайники пожежу ліквідували. Приборкували вогонь вони і на Криворіжжі. Внаслідок атаки БпЛА там загорілася трава. На жаль, постраждала 67-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вдома, — йдеться у дописі очільника ОВА Сергія Лисака.

Також у районі пошкоджені 2 приватні будинки.

Нікопольщина пережила обстріл з граду, внаслідок якого палали 4 оселі у Мирівській громаді.

Загалом ворог потрощив 5 приватних будинків, 7 господарських споруд та будівлю, що не експлуатується.

Обійшлося без жертв та постраждалих.

Після опівночі в області Захисники знищили дрон-розвідник та крилату ракету.

Читайте також:

 

Новости Днепра про Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Дніпровський районУкраїнська Новости Днепра про Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Дніпровський районРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на вулиці Ізмаїлівській сталася пожежа: травмовано чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:16
    У Дніпрі на вулиці Ізмаїлівській сталася пожежа: травмовано чоловіка

    Сьогодні рано вранці у Дніпрі сталася пожежа.

    У Дніпрі на Антоновича чоловік напав на військового, викрикуючи антиукраїнські гасла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:24
    У Дніпрі на Антоновича чоловік напав на військового, викрикуючи антиукраїнські гасла

    У Дніпрі на вулиці Антоновича перехожий напав на військового.

    Погода на 14 липня: у Дніпрі буде спекотно та без опадів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    Погода на 14 липня: у Дніпрі буде спекотно та без опадів

    Чудового дня, друзі!

    Вдарив знайомого у груди ножем: на Дніпропетровщині затримали підозрюваного у вбивстві
    Новини Дніпра
    Вчора 19:34
    Вдарив знайомого у груди ножем: на Дніпропетровщині затримали підозрюваного у вбивстві

    На Дніпропетровщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві товариша.

    Наверх