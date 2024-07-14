Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Дніпровський район

Сьогодні вночі ворог здійснив ракетну атаку на Дніпровський район.

Про наслідки атаки розповіли в Дніпропетровській ОВА.

Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Дніпровський район. Через що сталося займання. Надзвичайники пожежу ліквідували. Приборкували вогонь вони і на Криворіжжі. Внаслідок атаки БпЛА там загорілася трава. На жаль, постраждала 67-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вдома, — йдеться у дописі очільника ОВА Сергія Лисака.

Також у районі пошкоджені 2 приватні будинки.

Нікопольщина пережила обстріл з граду, внаслідок якого палали 4 оселі у Мирівській громаді.

Загалом ворог потрощив 5 приватних будинків, 7 господарських споруд та будівлю, що не експлуатується.

Обійшлося без жертв та постраждалих.

Після опівночі в області Захисники знищили дрон-розвідник та крилату ракету.

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