Про наслідки атаки розповіли в Дніпропетровській ОВА.
Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Дніпровський район. Через що сталося займання. Надзвичайники пожежу ліквідували. Приборкували вогонь вони і на Криворіжжі. Внаслідок атаки БпЛА там загорілася трава. На жаль, постраждала 67-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вдома, — йдеться у дописі очільника ОВА Сергія Лисака.
Також у районі пошкоджені 2 приватні будинки.
Нікопольщина пережила обстріл з граду, внаслідок якого палали 4 оселі у Мирівській громаді.
Загалом ворог потрощив 5 приватних будинків, 7 господарських споруд та будівлю, що не експлуатується.
Обійшлося без жертв та постраждалих.
Після опівночі в області Захисники знищили дрон-розвідник та крилату ракету.
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Козенко Антон
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