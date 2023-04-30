Вночі ворог вкотре атакував Дніпропетровщину з важкої артилерії: пошкоджено будинки та авто (ФОТО)

Минула ніч на Дніпропетровщині була неспокійною. 30 квітня, коли люди спали, окупанти відкрили вогонь по Нікополю.

Били, як завжди, з важкої артилерії. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На щастя, жертв серед цивільного населення немає, проте не обійшлося без руйнувань.

“У місті пошкоджені 7 приватних будинків, стільки ж господарчих споруд, теплиця, мікроавтобус та легковий автомобіль. А ще лінія електропередач”, – проінформував Лисак.

В інших районах Дніпропетровщини минулося без обстрілів.

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