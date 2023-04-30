Вночі ворог вкотре атакував Дніпропетровщину з важкої артилерії: пошкоджено будинки та авто (ФОТО)

Били, як завжди, з важкої артилерії. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
На щастя, жертв серед цивільного населення немає, проте не обійшлося без руйнувань.
“У місті пошкоджені 7 приватних будинків, стільки ж господарчих споруд, теплиця, мікроавтобус та легковий автомобіль. А ще лінія електропередач”, – проінформував Лисак.
В інших районах Дніпропетровщини минулося без обстрілів.
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