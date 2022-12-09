Вночі ворог обстріляв три громади Дніпропетровщини (ФОТО)

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
З градів та важкої артилерії противник бив по Нікопольському району. Накрили вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади.
Від обстрілу, на щастя, ніхто не постраждав.
У Червоногригорівській громаді було зруйновано кілька приватних будинків та гаражів, обірвано лінію електропередач. В інших районах області – деталі обстрілів та їх наслідки наразі з’ясовують відповідні служби.
В решті районів Дніпропетровської області ніч пройшла без тривог та надзвичайних ситуацій. Нині там спокійно.
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