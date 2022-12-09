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Вночі ворог обстріляв три громади Дніпропетровщини (ФОТО)

Сьогодні 08:30
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У ніч із 8 на 9 грудня російські окупанти обстріляли три громади на Дніпропетровщині, а жителям довелося чути багатогодинну повітряну тривогу.

Новости Днепра про Вночі ворог обстріляв три громади Дніпропетровщини (ФОТО)

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

З градів та важкої артилерії противник бив по Нікопольському району. Накрили вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади.

Від обстрілу, на щастя, ніхто не постраждав.

У Червоногригорівській громаді було зруйновано кілька приватних будинків та гаражів, обірвано лінію електропередач. В інших районах області – деталі обстрілів та їх наслідки наразі з’ясовують відповідні служби.

В решті районів Дніпропетровської області ніч пройшла без тривог та надзвичайних ситуацій. Нині там спокійно.

Новости Днепра про Вночі ворог обстріляв три громади Дніпропетровщини (ФОТО)

Новости Днепра про Вночі ворог обстріляв три громади Дніпропетровщини (ФОТО)

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Новости Днепра про Вночі ворог обстріляв три громади Дніпропетровщини (ФОТО)Українська Новости Днепра про Вночі ворог обстріляв три громади Дніпропетровщини (ФОТО)Русский

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