Вночі ворог обстріляв три громади Дніпропетровщини (ФОТО)

У ніч із 8 на 9 грудня російські окупанти обстріляли три громади на Дніпропетровщині, а жителям довелося чути багатогодинну повітряну тривогу.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

З градів та важкої артилерії противник бив по Нікопольському району. Накрили вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади.

Від обстрілу, на щастя, ніхто не постраждав.

У Червоногригорівській громаді було зруйновано кілька приватних будинків та гаражів, обірвано лінію електропередач. В інших районах області – деталі обстрілів та їх наслідки наразі з’ясовують відповідні служби.

В решті районів Дніпропетровської області ніч пройшла без тривог та надзвичайних ситуацій. Нині там спокійно.

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