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Вночі ворог гатив по Нікополю – Лукашук

Сьогодні 09:06
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Сьогодні вночі російські війська знов обстрілювали Нікополь.

Новости Днепра про Вночі ворог гатив по Нікополю - Лукашук

Про це повідомляє голова ДОР Микола Лукашук.

Ворог використовував важку артилерію.

На щастя, обійшлося без загиблих, постраждалих та руйнувань.

В інших громадах Дніпропетровської області ніч минула спокійно.

Нещодавно ми також повідомляли про те, що мешканця кам’янського засудили до трьох позбавлення волі за заклики завдавати ракетних ударів по будівлях СБУ.

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