Вночі ворог гатив по Нікополю – Лукашук

Про це повідомляє голова ДОР Микола Лукашук.
Ворог використовував важку артилерію.
На щастя, обійшлося без загиблих, постраждалих та руйнувань.
В інших громадах Дніпропетровської області ніч минула спокійно.
Нещодавно ми також повідомляли про те, що мешканця кам’янського засудили до трьох позбавлення волі за заклики завдавати ракетних ударів по будівлях СБУ.
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