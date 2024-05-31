Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вночі ворог атакував Харків 5 ракетами: є загиблі та постраждалі

Сьогодні 09:56
просмотров

Цієї ночі Харків у черговий раз опинився під обстрілом ворога.

Новости Днепра про Вночі ворог атакував Харків 5 ракетами: є загиблі та постраждалі

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожого обстрілу вночі 30 травня о 23:50 пошкоджено пожежний автомобіль, авто “швидкої”, трьохповерхова адміністративна будівля, а одна з ракет влучила на територію цивільного підприємства, внаслідок чого загинув чоловік 1959 року народження.

Жахливих наслідків зазнав п’ятиповерховий житловий будинок, частково зруйновані з третього по п’ятий поверхи. Наразі відомо про 5 загиблих та 25 постраждалих, з яких 2 дитини – 12-річні хлопчик та дівчинка.

Рятувально-пошукова операція триває. Всі служби працюють на місці, – повідомив Синєгубов.

Попередньо під завалами досі знаходяться люди.

Раніше ми писали, що кількість загиблих внаслідок удару по “Епіцентру” в Харкові зросла.

Читайте також:

Новости Днепра про Вночі ворог атакував Харків 5 ракетами: є загиблі та постраждаліУкраїнська Новости Днепра про Вночі ворог атакував Харків 5 ракетами: є загиблі та постраждаліРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Київщині мікроавтобус провалився у провалля: є загиблі та постраждалі (ФОТО)
    новини України
    22.04.2024 11:58
    На Київщині мікроавтобус провалився у провалля: є загиблі та постраждалі (ФОТО)

    У салоні знаходилось 9 пасажирів.

    14-річна дівчина та хлопчики 6 і 8 років: на Дніпропетровщині внаслідок ракетних ударів загинуло троє дітей
    Новини Дніпра
    19.04.2024 11:00
    14-річна дівчина та хлопчики 6 і 8 років: на Дніпропетровщині внаслідок ракетних ударів загинуло троє дітей

    Ракетна атака на область забрала життя трьох дітей.

    У Дніпрі під час гасіння пожежі рятувальники виявили фрагменти тіл двох людей: що відомо
    Новини Дніпра
    14.03.2024 10:28
    У Дніпрі під час гасіння пожежі рятувальники виявили фрагменти тіл двох людей: що відомо

    Дані та стать встановлюються.

    Блогеру з Дніпра, який плювався в патрульних, винесли вирок
    Новини Дніпра
    01.03.2024 13:49
    Блогеру з Дніпра, який плювався в патрульних, винесли вирок

    Дніпровського блогера, який відомий тим, що плювався у патрульних в…

    Наверх