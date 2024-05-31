Вночі ворог атакував Харків 5 ракетами: є загиблі та постраждалі

Цієї ночі Харків у черговий раз опинився під обстрілом ворога.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожого обстрілу вночі 30 травня о 23:50 пошкоджено пожежний автомобіль, авто “швидкої”, трьохповерхова адміністративна будівля, а одна з ракет влучила на територію цивільного підприємства, внаслідок чого загинув чоловік 1959 року народження.

Жахливих наслідків зазнав п’ятиповерховий житловий будинок, частково зруйновані з третього по п’ятий поверхи. Наразі відомо про 5 загиблих та 25 постраждалих, з яких 2 дитини – 12-річні хлопчик та дівчинка.

Рятувально-пошукова операція триває. Всі служби працюють на місці, – повідомив Синєгубов.

Попередньо під завалами досі знаходяться люди.

Раніше ми писали, що кількість загиблих внаслідок удару по “Епіцентру” в Харкові зросла.

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