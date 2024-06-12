Вночі ворог атакував Дніпропетровщину: є постраждалі, серед них – дитина

Про це доповів очільник ДОР Микола Лукашук.
Під ударом опинилися Новомосковський, Синельниківський, Дніпровський, Павлоградський та Кам’янський райони.
Через ворожий удар у Синельниківському районі поранено 3 людей, серед них – дитина. Чоловік та жінка 39 та 40 років, а також їх син 13 років, – повідомив Лукашук.
Травми родини, на щастя, не важкі. Лікуватимуться вдома.
Пошкоджено 9 приватних будинків.
Вранці на Нікополь спрямували 2 дрони-камікадзе. Постраждалих немає.
Загалом протягом ночі 12 червня над областю збили 11 ворожих шахедів.
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