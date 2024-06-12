Вночі ворог атакував Дніпропетровщину: є постраждалі, серед них – дитина

Вночі ворог запустив шахеди на Дніпропетровську область.

Про це доповів очільник ДОР Микола Лукашук.

Під ударом опинилися Новомосковський, Синельниківський, Дніпровський, Павлоградський та Кам’янський райони.

Через ворожий удар у Синельниківському районі поранено 3 людей, серед них – дитина. Чоловік та жінка 39 та 40 років, а також їх син 13 років, – повідомив Лукашук.