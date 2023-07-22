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Вночі в Дніпропетровській області лунали вибухи: є троє постраждалих

Сьогодні 08:26
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У Дніпропетровській області вночі чули звуки вибухів.

Новости Днепра про Вночі в Дніпропетровській області лунали вибухи: є троє постраждалих

Посеред ночі лунала повітряна тривога та мешканці області повідомляли про вибухи. Як виявилося, сили ППО відбивали чергову атаку дронами.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його інформацією, захисники з повітряного командування Схід знищили щонайменше один шахед. Тут обійшлося без жертв.

А ось Нікополь та район знову атакували артилерією. Внаслідок обстрілу осколкові поранення отримали троє людей. Це 57-річний чоловік та 78-річна жінка. Вони у лікарні, їх стан середньої тяжкості. Ще один потерпілий – 42-річний чоловік лікуватиметься вдома.

Загалом пошкоджені 8 приватних будинків та 9 господарчих споруд. Вдруге Нікополь обстріляли вночі, спрямувавши атаку на промислове підприємство. Тут обійшлося без жертв.

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Новости Днепра про Вночі в Дніпропетровській області лунали вибухи: є троє постраждалихУкраїнська

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