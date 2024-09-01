Вночі у небі над Дніпропетровщиною оборонці неба знищили 2 ворожі “шахеди”

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Протягом вечора й ночі російські війська атакували Нікопольщину. Застосовували РСЗВ «Град», важку артилерію і дрони-камікадзе. Цілили по районному центру, Марганецькій та Червоногригорівській громадах, — йдеться у дописі.
Внаслідок атаки постраждали двоє людей. Чоловіка 66 років ушпиталили до лікарні, а 72-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.
В районі пошкоджена інфраструктура. А ще – промислове підприємство, АЗС, магазин, будівля, що не експлуатується.
Виникло дві пожежі, які загасили вогнеборці.
На решті території області було тихо.
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