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  • У Дніпрі 20 липня вимикатимуть світло по 1 чи 2 черги, а вночі три години не буде відключень

У Дніпрі 20 липня вимикатимуть світло по 1 чи 2 черги, а вночі три години не буде відключень

Вчора 18:58
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Є хороші новини щодо відключень світла.

Новости Днепра про У Дніпрі 20 липня вимикатимуть світло по 1 чи 2 черги, а вночі три години не буде відключень

У суботу, 20 липня, вперше за тривалий час три години поспіль нікому в Україні не вимикатимуть світло. З 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть.

З 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга. Це означає, що “світло-сірих” графіків не буде, а деяким навіть пощастить “пропустити” відключення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 20 липня ситуація в енергетиці трохи поліпшиться.

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Новости Днепра про У Дніпрі 20 липня вимикатимуть світло по 1 чи 2 черги, а вночі три години не буде відключеньУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 20 липня вимикатимуть світло по 1 чи 2 черги, а вночі три години не буде відключеньРусский

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