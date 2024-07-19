У Дніпрі 20 липня вимикатимуть світло по 1 чи 2 черги, а вночі три години не буде відключень

Є хороші новини щодо відключень світла.

У суботу, 20 липня, вперше за тривалий час три години поспіль нікому в Україні не вимикатимуть світло. З 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть.

З 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга. Це означає, що “світло-сірих” графіків не буде, а деяким навіть пощастить “пропустити” відключення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 20 липня ситуація в енергетиці трохи поліпшиться.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: