Вночі Росія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками: в Новомосковську сильні руйнування

Подробицями поділився у своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він розповів, що захисники з повітряного командування “Схід” три безпілотники збили. Ще два – влучили по об’єкту критичної інфраструктури в Новомосковську.
“Там сильні руйнування. Через влучання дронів на підприємстві сталася пожежа. Рятувальники досі приборкують вогонь. Пошкоджені 6 дачних будинків поряд. Ще 4 – зруйновані вщент”, – інформує Лисак станом на 7 ранку 18 березня.
Люди, на щастя, не постраждали.
Голова ОВА припустив, що таким терором кремлівський вождь Путін відреагував на ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт.
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