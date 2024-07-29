Вночі на Дніпропетровщині лунали вибухи: що відомо

В області працювала ППО.

Деякі жителі Дніпропетровщині у ніч на 29 липня могли чути вибухи.

Очільник Дніпропетровської ОВА о 23:29 повідомив про те, що над областю сили ПвК “Схід” збили ворожу ракету.

Робота оборонців неба пройшла успішно. ПвК “Схід” знищили над областю ворожу ракету. Дякуємо за захист! – йдеться у публікації.

Загалом цієї ночі тривога лунала 3 рази. Станом на 07:00 все спокійно.

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