Вночі на Дніпропетровщині лунали вибухи: що відомо

Деякі жителі Дніпропетровщині у ніч на 29 липня могли чути вибухи.
Очільник Дніпропетровської ОВА о 23:29 повідомив про те, що над областю сили ПвК “Схід” збили ворожу ракету.
Робота оборонців неба пройшла успішно. ПвК “Схід” знищили над областю ворожу ракету. Дякуємо за захист! – йдеться у публікації.
Загалом цієї ночі тривога лунала 3 рази. Станом на 07:00 все спокійно.
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