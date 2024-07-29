Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вночі на Дніпропетровщині лунали вибухи: що відомо

Сьогодні 07:02
просмотров

В області працювала ППО.

Новости Днепра про Вночі на Дніпропетровщині лунали вибухи: що відомо

Деякі жителі Дніпропетровщині у ніч на 29 липня могли чути вибухи. 

Очільник Дніпропетровської ОВА о 23:29 повідомив про те, що над областю сили ПвК “Схід” збили ворожу ракету.

Робота оборонців неба пройшла успішно. ПвК “Схід” знищили над областю ворожу ракету. Дякуємо за захист! –  йдеться у публікації.

Загалом цієї ночі тривога лунала 3 рази. Станом на 07:00 все спокійно. 

Читайте також:

Новости Днепра про Вночі на Дніпропетровщині лунали вибухи: що відомоУкраїнська Новости Днепра про Вночі на Дніпропетровщині лунали вибухи: що відомоРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Понівечений будинок та господарські споруди: ввечері ворог атакував Дніпропетровщину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:44
    Понівечений будинок та господарські споруди: ввечері ворог атакував Дніпропетровщину

    Агресор у черговий раз бив по Нікопольщині.

    У Дніпрі 29 липня відключень світла буде мало: графіки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:26
    У Дніпрі 29 липня відключень світла буде мало: графіки

    Відключень буде менше.

    Як у Дніпрі будуть діяти графіки погодинних відключень світла 29 липня
    Новини Дніпра
    Вчора 20:11
    Як у Дніпрі будуть діяти графіки погодинних відключень світла 29 липня

    У Дніпрі завтра будуть застосовувати графіки погодинних відключень. 

    У Дніпрі відбудеться церемонія прощання із вбитим громадським активістом Михайлом Тонконогим
    Новини Дніпра
    Вчора 19:38
    У Дніпрі відбудеться церемонія прощання із вбитим громадським активістом Михайлом Тонконогим

    У Дніпрі попрощаються з вбитим громадським активістом Михайлом Тонконогим. 

    Наверх