Вночі бійці ПвК «Схід» приземлили в Дніпропетровській області ворожий шахед

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Знищено! Вночі бійці ПвК «Схід» приземлили в області ворожий шахед. Дякую, оборонці неба, — заявив голова ОВА.
Від ворожих атак вночі також потерпала Нікопольщина. Ворог обстрілював район артилерією і дронами-камікадзе. Дісталося Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадам.
Загиблих та постраждалих внаслідок нічної атаки не було.
Вчора Нікопольщина пережила за день майже 15 атак агресора.
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