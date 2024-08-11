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Вночі бійці ПвК «Схід» приземлили в Дніпропетровській області ворожий шахед

Сьогодні 08:33
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Сьогодні вночі бійці ПвК "Схід" збили ворожий шахед.

Новости Днепра про Вночі бійці ПвК «Схід» приземлили в Дніпропетровській області ворожий шахед

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Знищено! Вночі бійці ПвК «Схід» приземлили в області ворожий шахед. Дякую, оборонці неба, — заявив голова ОВА.

Від ворожих атак вночі також потерпала Нікопольщина. Ворог обстрілював район артилерією і дронами-камікадзе. Дісталося Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадам.

Загиблих та постраждалих внаслідок нічної атаки не було.

Вчора Нікопольщина пережила за день майже 15 атак агресора.

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