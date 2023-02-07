Вночі 7 лютого російські окупанти двічі атакували Нікопольський район

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
По мирних містах та селах ворог випустив близько 40 снарядів. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач, через що в громаді знеструмлено одну з насосних станцій. Майже 60 тисяч абонентів у 9 населених пунктах залишились без води.
Також росіяни пошкодили чотири приватні житлові будинки, господарську споруду, електромережі та газопровід.
На щастя, внаслідок нічної атаки ніхто не постраждав.
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