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Вночі 7 лютого російські окупанти двічі атакували Нікопольський район

Сьогодні 09:30
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Марганецьку громаду знову накрили вогнем із РСЗВ та важкої артилерії.

Новости Днепра про Вночі 7 лютого російські окупанти двічі атакували Нікопольський район

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

По мирних містах та селах ворог випустив близько 40 снарядів. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач, через що в громаді знеструмлено одну з насосних станцій. Майже 60 тисяч абонентів у 9 населених пунктах залишились без води.

Також росіяни пошкодили чотири приватні житлові будинки, господарську споруду, електромережі та газопровід.

На щастя, внаслідок нічної атаки ніхто не постраждав.

Новости Днепра про Вночі 7 лютого російські окупанти двічі атакували Нікопольський район

Новости Днепра про Вночі 7 лютого російські окупанти двічі атакували Нікопольський район

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