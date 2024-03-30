Вночі 30 березня Дніпропетровщину атакували дрони: спалахнула пожежа

Чергова неспокійна ніч на Дніпропетровщині.

Вночі на Дніпропетровщині сили ППО знищили 4 безпілотники, повідомив очільник Дніпопетровської ОВА Сергій Лисак.

Два БпЛА збили у Дніпровському районі та по одному – у Кам’янському і Криворізькому.

Уламки збитого БпЛА впали на території елеватора в Криворізькосу районі. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. На щастя, критичних руйнувань та постраждалих немає.

Також Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині, агресор обстріляв з артилерії. Люди неушкоджені.

З ворожої атаки в районі розпочався й ранок. Окупанти поцілили дроном-камікадзе по Нікополю. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт.

За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, 29 березня Україну атакували 12 “шахедами”. 9 з них знищили.

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