Внаслідок ворожої атаки сьогодні у Дніпрі світла не буде довше, ніж планувалося

Відповідна публікація була розміщена на офіційному каналі компанії.
Внаслідок нічної російської атаки обсяг обмежень споживання збільшено з 11:00, – йдеться у повідомленні.
Отже, відключати світло сьогодні будуть на довший час, ніж планувалося вчора. Деталі щодо графіків погодинних відключень можна отримати на офіційних сайтах ДТЕК та ЦЕК.
Сьогодні ворог атакував Дніпропетровщину, внаслідок чого були пошкодженні об’єкті енергетичної інфраструктури та теплоенергостанція ДТЕК.
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