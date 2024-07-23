Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину постраждало троє дітей

Внаслідок ворожих обстрілів постраждали діти.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про чергову атаку ворога на Нікопольщину.

Вранці було відомо про те, що російська армія била по району з важкої артилерії, запустив зо два десятки снарядів. Під ударом опинилися Марганецька та Покровська громади. Зранку агресор поцілив по району дроном-камікадзе.

Об 11:30 стало відомо про поранених у Марганці – трьох дітей. Внаслідок удару дроном-камікадзе осколкові ураження отримали два хлопці 14 років й один – 13-річний.

Наразі їх стан середньої тяжкості. Дітей госпіталізували для надання подальшої медичної допомоги.

Пошкоджені приватні будинки:

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