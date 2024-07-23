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Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину постраждало троє дітей

Сьогодні 11:40
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Внаслідок ворожих обстрілів постраждали діти.

Новости Днепра про Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину постраждало троє дітей

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про чергову атаку ворога на Нікопольщину. 

Вранці було відомо про те, що російська армія била по району з важкої артилерії, запустив зо два десятки снарядів. Під ударом опинилися Марганецька та Покровська громади. Зранку агресор поцілив по району дроном-камікадзе.

Об 11:30 стало відомо про поранених у Марганці – трьох дітей. Внаслідок удару дроном-камікадзе осколкові ураження отримали два хлопці 14 років й один – 13-річний. 

Наразі їх стан середньої тяжкості. Дітей госпіталізували для надання подальшої медичної допомоги. 

Пошкоджені приватні будинки:

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Новости Днепра про Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину постраждало троє дітейУкраїнська Новости Днепра про Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину постраждало троє дітейРусский

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