Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину 21 червня постраждали люди

Сьогодні 18:48
просмотров

Вдень ворог гасив по Нікопольщині та запустив ракету на Кривий Ріг.

Новости Днепра про Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину 21 червня постраждали люди

Про наслідки атак розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні, 21 червня, пообіді агресор поцілив ракетою по продовольчому складу у Кривому Розі. Внаслідок цього постраждало два чоловіка 60 та 22 років. На щастя, вони отримали легкі поранення, допомогу медиків отримали на місці.

Окрім цього, за день ворог атакував Нікопольщину щонайменше 15 разів: гасив з важкої артилерії, вдарив дронами-камікадзе, скинув боєприпас з БпЛА.

Відомо про одну постраждалу – 71-річну жінку. Її стан задовільний.

Понівечені 12 приватних осель, стільки ж господарських споруд. Пошкоджені гараж, легкові автівки, два газогони, лінії електропередач, – доповів Лисак.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі встановлюють вікна у будинках, які постраждали внаслідок ракетної атаки 4 червня.

Читайте також:

Новости Днепра про Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину 21 червня постраждали людиУкраїнська Новости Днепра про Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину 21 червня постраждали людиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Заробляли до 10 млн грн за місяц: на Дніпропетровщині судитимуть наркозбувачів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:27
    Заробляли до 10 млн грн за місяц: на Дніпропетровщині судитимуть наркозбувачів

    На Дніпропетровщині судитимуть наркозбувачів.

    На Дніпропетровщині планують перейменувати декілька сел: в чому причина
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:45
    На Дніпропетровщині планують перейменувати декілька сел: в чому причина

    У Верховній Раді запропонували перейменувати декілька сел у Дніпропетровській області.

    Маршрут потягу з Дніпра до Польщі тимчасово змінився
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:20
    Маршрут потягу з Дніпра до Польщі тимчасово змінився

    Укрзалізниця змінила маршрут потягу з Дніпра до Польщі.

    На Дніпропетровщині начальник районного ТЦК продавав фіктивні висновки ВЛК про непридатність
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:30
    На Дніпропетровщині начальник районного ТЦК продавав фіктивні висновки ВЛК про непридатність

    На Дніпропетровщині посадовці допомагали відкосити від мобілізації.

    Наверх