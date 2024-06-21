Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину 21 червня постраждали люди

Вдень ворог гасив по Нікопольщині та запустив ракету на Кривий Ріг.

Про наслідки атак розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні, 21 червня, пообіді агресор поцілив ракетою по продовольчому складу у Кривому Розі. Внаслідок цього постраждало два чоловіка 60 та 22 років. На щастя, вони отримали легкі поранення, допомогу медиків отримали на місці.

Окрім цього, за день ворог атакував Нікопольщину щонайменше 15 разів: гасив з важкої артилерії, вдарив дронами-камікадзе, скинув боєприпас з БпЛА.

Відомо про одну постраждалу – 71-річну жінку. Її стан задовільний.

Понівечені 12 приватних осель, стільки ж господарських споруд. Пошкоджені гараж, легкові автівки, два газогони, лінії електропередач, – доповів Лисак.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі встановлюють вікна у будинках, які постраждали внаслідок ракетної атаки 4 червня.

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