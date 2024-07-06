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Внаслідок російського обстрілу Нікопольщини загинула жінка

Сьогодні 15:28
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Сьогодні, 6 липня, російські війська знову обстрілювали Нікопольщину.

Новости Днепра про Внаслідок російського обстрілу Нікопольщини загинула жінка

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Трагічна звістка з Нікопольщини. Загинула 65-річна жінка. Її вбили росіяни, обстрілявши з артилерії Червоногригорівську громаду, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, парники, гараж та скутер.

Сьогодні ми писали про те, що загарбники скеровували на Нікополь дрони-камікадзе.

Вночі оборонці неба знищили над областю 4 шахеди.

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