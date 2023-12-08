Внаслідок ракетної атаки на Павлоградський район пошкоджено храм з 200-літньою історією - Днепр Инфо
Внаслідок ракетної атаки на Павлоградський район пошкоджено храм з 200-літньою історією
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Сегодня 21:08

У Павлоградському районі під час ранкового ракетного обстрілу постраждав церковний храм.

Новости Днепра про Внаслідок ракетної атаки на Павлоградський район пошкоджено храм з 200-літньою історією

Зранку 8 грудня Павлоградський район здригнувся від вибухів. Під атакою були місцевий об’єкт промисловості та приватний сектор. Понад 20 будинків пошкоджені, один чоловік загинув та ще 8 людей отримали поранення. Як виявилося, під час обстрілу також постраждав Спасо-Преображенський храм. 

Про це повідомили в Дніпровській єпархії Православної церкви України.

Спасо-Преображенський храм розташований у селищі Новов’язівське, Павлоградського району. Вибуховою хвилею у храмі повибивало вікна, також пошкодження зазнали покрівля і фасад храму та дзвіниця.

Як зазначають церковники, храм є пам’яткою архітектури, що має двохсотлітню історію. У наступному році виповниться 210 років від дня його заснування.

Новости Днепра про Внаслідок ракетної атаки на Павлоградський район пошкоджено храм з 200-літньою історією

Новости Днепра про Внаслідок ракетної атаки на Павлоградський район пошкоджено храм з 200-літньою історією

Побудували храм у 1814 році. Тоді кошти на його зведення надав полковник армії Російської імперії Павло Хандеев. Таким чином меценат вирішив відсвяткувати перемогу над Наполеоном у 1812 році. Освятили церкву на Петра і Павла. 

У 20-століття, після приходу до влади радянських чиновників, храм, як і сотні інших, закрили. Під час війни споруда сильно постраждала, а згодом у приміщенні зберігали зерно. Після закінчення Другої світової будівлю відновили, зібравши на реконструкцію пожертви парафіян. 

Наприкінці 1960-х храм знову закрили та навіть зібралися підірвати. Тоді церква встояла, а вибухову хвилю було відчутно тільки прилеглим будинкам. 

З 1986 по 1989 велася реконструкція приміщення коштом колгоспу «Прогрес». Два роки храм працював як культурний центр села. На початку 1991 мешканці села запросили протоіренея Валентина Цешковського, який 19 січня провів у церкві перше богослужіння з водосвяченням.

Тоді Преображенський храм пересвятили на Спасо-Преображенський.

Новости Днепра про Внаслідок ракетної атаки на Павлоградський район пошкоджено храм з 200-літньою історією

Новости Днепра про Внаслідок ракетної атаки на Павлоградський район пошкоджено храм з 200-літньою історією

Настоятелі церкви просять долучитися до відновлення святині.

Телефон для довідок: +380507764873 священник Владислав Тимфієв, настоятель храму.

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Новости Днепра про Внаслідок ракетної атаки на Павлоградський район пошкоджено храм з 200-літньою історієюУкраїнська Новости Днепра про Внаслідок ракетної атаки на Павлоградський район пошкоджено храм з 200-літньою історієюРусский

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