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  • Внаслідок ракетної атаки на Дніпро постраждало четверо дітей: офіційні деталі

Внаслідок ракетної атаки на Дніпро постраждало четверо дітей: офіційні деталі

Сьогодні 18:30
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У Дніпрі зросла кількість поранених через ракетну атаку.

Новости Днепра про Внаслідок ракетної атаки на Дніпро постраждало четверо дітей: офіційні деталі

До 9-ти збільшилася кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Дніпро у вівторок, 2 квітня. За уточненими даними, поранення отримали четверо дітей – від 14 до 17 років. Всім надають меддопомогу, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. 

Як уточнив голова облради Микола Лукашук, постраждали четверо неповнолітних – один хлопчик і три дівчинки – 2006-2009 років народження. У них легкі поранення. Їх зачепили уламки скла, коли діти бігли до укриття.

Серед потерпілих й п’ятеро дорослих. З них двоє, чоловік та жінка, госпіталізовані. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Через удар вибиті вікна, є пошкодження приміщень. На парковці загорілися автівки. Решту деталей ще уточнюють. 

Як повідомили у Повітряному командуванні Схід, одну крилату ракету вдалося збити. 

Над містом Дніпро підрозділом Повітряне командування “Схід” збито керовану авіаційну ракету Х-59, – йдеться у повідомленні військових.

Фото: Суспільне 

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Новости Днепра про Внаслідок ракетної атаки на Дніпро постраждало четверо дітей: офіційні деталіУкраїнська

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