Внаслідок ракетного удару в Дніпрі постраждало щонайменше 10 людей, з яких двоє — діти: нові фото з місця подій

14 січня Росія атакувала Дніпро ракетами, одна з яких влучила в багатоповерховий житловий будинок, де мешкали мирні люди.

Будівля майже повінстю зруйнована, а під завалами залишаються люди. На місці працюють рятувальники та все необхідні спецслужби.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі повідомив про жертв.

Так, за попердньою інформацією, є десятеро поранених, двоє з яких – діти. Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні, де за їхні життя борються медики.

Також Резніченко показав нові фото з місця, де Росія скоїла черговий акт терору.

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