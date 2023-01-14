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  • Внаслідок ракетного удару в Дніпрі постраждало щонайменше 10 людей, з яких двоє — діти: нові фото з місця подій

Внаслідок ракетного удару в Дніпрі постраждало щонайменше 10 людей, з яких двоє — діти: нові фото з місця подій

Сьогодні 16:49
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14 січня Росія атакувала Дніпро ракетами, одна з яких влучила в багатоповерховий житловий будинок, де мешкали мирні люди.

Новости Днепра про Внаслідок ракетного удару в Дніпрі постраждало щонайменше 10 людей, з яких двоє — діти: нові фото з місця подій

Будівля майже повінстю зруйнована, а під завалами залишаються люди. На місці працюють рятувальники та все необхідні спецслужби.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі повідомив про жертв. 

Так, за попердньою інформацією, є десятеро поранених, двоє з яких – діти. Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні, де за їхні життя борються медики. 

Також Резніченко показав нові фото з місця, де Росія скоїла черговий акт терору. 

Новости Днепра про Внаслідок ракетного удару в Дніпрі постраждало щонайменше 10 людей, з яких двоє — діти: нові фото з місця подій

Новости Днепра про Внаслідок ракетного удару в Дніпрі постраждало щонайменше 10 людей, з яких двоє — діти: нові фото з місця подій

Новости Днепра про Внаслідок ракетного удару в Дніпрі постраждало щонайменше 10 людей, з яких двоє — діти: нові фото з місця подій

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Новости Днепра про Внаслідок ракетного удару в Дніпрі постраждало щонайменше 10 людей, з яких двоє — діти: нові фото з місця подійУкраїнська Новости Днепра про Внаслідок ракетного удару в Дніпрі постраждало щонайменше 10 людей, з яких двоє — діти: нові фото з місця подійРусский

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