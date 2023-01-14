Внаслідок ракетного удару в Дніпрі постраждало щонайменше 10 людей, з яких двоє — діти: нові фото з місця подій

Будівля майже повінстю зруйнована, а під завалами залишаються люди. На місці працюють рятувальники та все необхідні спецслужби.
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі повідомив про жертв.
Так, за попердньою інформацією, є десятеро поранених, двоє з яких – діти. Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні, де за їхні життя борються медики.
Також Резніченко показав нові фото з місця, де Росія скоїла черговий акт терору.
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