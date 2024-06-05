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  • Внаслідок ракетного удару по Одесі загинув 21-річний військовий з Дніпропетровщини

Внаслідок ракетного удару по Одесі загинув 21-річний військовий з Дніпропетровщини

Сьогодні 14:57
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31 травня внаслідок обстрілу Одеси загинув Сирота Ілля з Дніпропетровської області.

Новости Днепра про Внаслідок ракетного удару по Одесі загинув 21-річний військовий з Дніпропетровщини

21-річний Ілля Сирота був старшим матросом і загинув внаслідок ракетного удару по порту в Одесі. У військового залишилися батьки та брат.

Про це повідомив мер Кам’янського Андрій Білоусов у своєму телеграм-каналі.

“Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника”, – написав Андрій Білоусов.

Ілля Сирота народився 8 березня 2003 року в Дніпрі. У 2020 році закінчив середню загальноосвітню школу №36. З 2021 року він перебував на контракті у ЗСУ та боронив Україну під час повномасштабного вторгнення.

Прощання з бійцем та панахида відбудеться 6 червня об 11:00 у Кам’янському в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул.Сергія Слісаренка, 34). Поховають Іллю Сироту о 12:00 на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.

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Новости Днепра про Внаслідок ракетного удару по Одесі загинув 21-річний військовий з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Внаслідок ракетного удару по Одесі загинув 21-річний військовий з ДніпропетровщиниРусский

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