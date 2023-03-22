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  • Внаслідок прямого влучання ракети в будинок в Запоріжжі постраждало 18 людей (ФОТО)

Внаслідок прямого влучання ракети в будинок в Запоріжжі постраждало 18 людей (ФОТО)

Сьогодні 13:50
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У Запоріжжі внаслідок ракетного удару постраждали діти.

Новости Днепра про Внаслідок прямого влучання ракети в будинок в Запоріжжі постраждало 18 людей (ФОТО)

Удень 22 березня Запоріжжя було під ракетним обстрілом. Одна із ракет влучила в багатоповерхівку. 

Станом на зараз відомо про 18 постраждалих через удар по багатоповерхівці в Запоріжжі, зокрема двоє дітей віком 7 та 9 років, повідомив секретар міськради Куртєв. 11 людей госпіталізували, ще п‘ятеро – отримали медичну допомогу на місці. 

На місці удару працюють рятувальники, які гасять пожежу. Остаточні дані про постраждалих та руйнування уточнюються. У міськраді опублікували фото з місця удару. 

Новости Днепра про Внаслідок прямого влучання ракети в будинок в Запоріжжі постраждало 18 людей (ФОТО)

Новости Днепра про Внаслідок прямого влучання ракети в будинок в Запоріжжі постраждало 18 людей (ФОТО)

Новости Днепра про Внаслідок прямого влучання ракети в будинок в Запоріжжі постраждало 18 людей (ФОТО)

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Новости Днепра про Внаслідок прямого влучання ракети в будинок в Запоріжжі постраждало 18 людей (ФОТО)Українська

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