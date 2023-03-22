Внаслідок прямого влучання ракети в будинок в Запоріжжі постраждало 18 людей (ФОТО)

У Запоріжжі внаслідок ракетного удару постраждали діти.

Удень 22 березня Запоріжжя було під ракетним обстрілом. Одна із ракет влучила в багатоповерхівку.

Станом на зараз відомо про 18 постраждалих через удар по багатоповерхівці в Запоріжжі, зокрема двоє дітей віком 7 та 9 років, повідомив секретар міськради Куртєв. 11 людей госпіталізували, ще п‘ятеро – отримали медичну допомогу на місці.

На місці удару працюють рятувальники, які гасять пожежу. Остаточні дані про постраждалих та руйнування уточнюються. У міськраді опублікували фото з місця удару.

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