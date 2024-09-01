Внаслідок поранень помер Герой з Дніпропетровщини Сергій Дремелецький

Внаслідок поранень помер Герой з міста Синельниково Дремелецький Сергій Олексійович.

Внаслідок поранень помер Герой з міста Синельниково.

Про це повідомляє портал “Синельниково – Sin City Life” у Facebook.

28 серпня 2024 року перестало битися серце Захисника України із нашої громади Дремелецького Сергія Олексійовича. 27-річний військовий помер у лікарні внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойових завдань на території Суджанського району Курської області російської федерації, — йдеться у дописі.

Сергій доєднався до побратимів у травні 2024 і встиг зарекомендувати себе, як вправного воїна, відданого присязі.

Вдома у чоловіка залишилися батьки, бабуся, тітка, двоюрідні брат і сестра, маленький племінник.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.

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