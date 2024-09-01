Внаслідок поранень помер Герой з Дніпропетровщини Сергій Дремелецький

Внаслідок поранень помер Герой з міста Синельниково.
Про це повідомляє портал “Синельниково – Sin City Life” у Facebook.
28 серпня 2024 року перестало битися серце Захисника України із нашої громади Дремелецького Сергія Олексійовича. 27-річний військовий помер у лікарні внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойових завдань на території Суджанського району Курської області російської федерації, — йдеться у дописі.
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