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Внаслідок обстрілів затоплених районів Херсона є жертви

Сьогодні 15:33
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Росіяни почали обстріл міста під час евакуації.

Новости Днепра про Внаслідок обстрілів затоплених районів Херсона є жертви

Як повідомили в МВС, станом на зараз, щонайменше троє людей постраждали внаслідок обстрілу місць евакуації в Херсоні: цивільна жінка, поліціянт та рятувальник.

Правоохоронці підтвердили, що обстріл розпочався саме під час евакуації громадян, чиї оселі виявилися підтопленими.
 
У прокуратурі уточнили, що одна людина загинула внаслідок обстрілу Херсона 8 червня. Ще четверо людей поранені в одному із сіл Херсонщини.
 
upd: У МВС стверджують, що станом на зараз загиблих немає. Кількість постраждалих зросла до 8 людей.
 
Один зі снарядів влучив у багатоповерхівку. Евакуацію наразі призупинили. Цивільні та рятувальники намагаються сховатися від обстрілу. Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.
 

Крім цього, в окупованих Олешках обстріляли школу, де люди ховалися від повені. Чи є постраждалі наразі невідомо. 

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Новости Днепра про Внаслідок обстрілів затоплених районів Херсона є жертвиУкраїнська

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