Внаслідок чергового обстрілу Нікопольщини постраждало троє людей

На Нікопольщині внаслідок ворожої атаки знову постраждали люди.

Внаслідок ворожої атакиу Червоногригорівській громаді на Нікопольщині постраждали люди.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Дістали поранення троє жінок – 67, 48 та 24 років. Усі отримали медичну допомогу, лікуватимуться вдома.

Артилерійським обстрілом понівечено приватні оселі, господарські споруди, лінія електропередач.

Нагадаємо, вчора ми писали про пошкоджені багатоповерхівки та ТРЦ: у Нікополі внаслідок чергового обстрілу загинула жінка.

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