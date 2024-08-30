Внаслідок чергового обстрілу Нікопольщини постраждало троє людей

Внаслідок ворожої атакиу Червоногригорівській громаді на Нікопольщині постраждали люди.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Дістали поранення троє жінок – 67, 48 та 24 років. Усі отримали медичну допомогу, лікуватимуться вдома.
Артилерійським обстрілом понівечено приватні оселі, господарські споруди, лінія електропередач.
Нагадаємо, вчора ми писали про пошкоджені багатоповерхівки та ТРЦ: у Нікополі внаслідок чергового обстрілу загинула жінка.
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