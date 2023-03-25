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  • Вкрав в АТБ алкоголю на 800 грн і отримав 5 років в’язниці: у Дніпрі засудили крадія

Вкрав в АТБ алкоголю на 800 грн і отримав 5 років в’язниці: у Дніпрі засудили крадія

Сьогодні 19:09
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У Дніпрі раніше судимий чоловік виніс із АТБ дві пляшки елітного алкоголю. За крадіжку під час війни його засудили на 5 років в'зниці, проте згодом звільнили від відбування покарання із випробувальним терміном на 2 роки.

Новости Днепра про Вкрав в АТБ алкоголю на 800 грн і отримав 5 років в'язниці: у Дніпрі засудили крадія

Злодієм виявився уродженець Нікополя. 1 грудня 2022 року із АТБ на вулиці Каруни він непомітно виніс у кишені куртки пляшку текіли. Через тиждень, 8 грудня, крадій повернувся на місце злочину та вкрав іншу продукцію – лікер Jim Beam. 

У сумі чоловік вкрав алкоголю на 800 гривень, за що потрапив під суд. 

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину та пішов на угоду з прокуратурою. За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану його було визнано винним за ч.4 ст.185 КК України та покарано позбавленням волі на 5 років без конфіскації майна. Злодія звільнили від відбування покарання із випробувальним терміном на 2 роки.

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Новости Днепра про Вкрав в АТБ алкоголю на 800 грн і отримав 5 років в'язниці: у Дніпрі засудили крадіяУкраїнська Новости Днепра про Вкрав в АТБ алкоголю на 800 грн і отримав 5 років в'язниці: у Дніпрі засудили крадіяРусский

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