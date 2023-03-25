Вкрав в АТБ алкоголю на 800 грн і отримав 5 років в’язниці: у Дніпрі засудили крадія

Злодієм виявився уродженець Нікополя. 1 грудня 2022 року із АТБ на вулиці Каруни він непомітно виніс у кишені куртки пляшку текіли. Через тиждень, 8 грудня, крадій повернувся на місце злочину та вкрав іншу продукцію – лікер Jim Beam.
У сумі чоловік вкрав алкоголю на 800 гривень, за що потрапив під суд.
У суді обвинувачений повністю визнав свою провину та пішов на угоду з прокуратурою. За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану його було визнано винним за ч.4 ст.185 КК України та покарано позбавленням волі на 5 років без конфіскації майна. Злодія звільнили від відбування покарання із випробувальним терміном на 2 роки.
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