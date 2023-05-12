Вкрав у товариша півмільйона, поки той спав: запорізькі поліцейські затримали зловмисника

9 травня до правоохоронці отримали повідомлення від 39-річного громадянина про те, що з території домоволодіння в селі Юрківка Запорізького району невідома особа вкрала його мобільний телефон. А через декілька днів після викрадення гаджету він з’ясував, що з його банківських рахунків зникли грошові кошти в сумі понад 500 тисяч гривень.
Злочинцем виявився 37-річний знайомий потерпілого.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, та обрання йому запобіжного заходу. За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану йому може загрожувати до 8 років позбавлення волі.
Читайте також:
Автор:
Російська армія у Донецькій області здійснила 36 атак, а українські…
Навесні у Дніпрі та по всій Україні традиційно дорожчають не…
У Дніпрі виготовили величезну бісквітну вишиванку.
У Дніпрі запустили ретро-трамвай.