Вірили до останнього: під Бахмутом загинув 23-річний Олександр Есаул

Мешканець села Запорізьке Апостолівської громади Олександр Есаул деякий час вважався зниклим без вісті. Родичі та земляки до останнього сподівались на краще.

До останнього не вірило материне серце, що не стало її сина.

Але, на жаль, найгірше підтвердилося – загинув звитяжний український воїн.

Сумну новину повідомила Криворізька районна державна адміністрація.

Стрілець-санітар мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу мотопіхотної роти Олександр Віталійович Есаул загинув під Бахмутом.

18 лютого хлопцю виповнилося лише 23 роки.

Вічна слава Герою!

Читайте також:

Українська Русский

Автор: