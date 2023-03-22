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Вірили до останнього: під Бахмутом загинув 23-річний Олександр Есаул

Сьогодні 22:00
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Мешканець села Запорізьке Апостолівської громади Олександр Есаул деякий час вважався зниклим без вісті. Родичі та земляки до останнього сподівались на краще.

Новости Днепра про Вірили до останнього: під Бахмутом загинув 23-річний Олександр Есаул

До останнього не вірило материне серце, що не стало її сина.

Але, на жаль, найгірше підтвердилося – загинув звитяжний український воїн.

Сумну новину повідомила Криворізька районна державна адміністрація.

Стрілець-санітар мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу мотопіхотної роти Олександр Віталійович Есаул загинув під Бахмутом.
18 лютого хлопцю виповнилося лише 23 роки.

Вічна слава Герою!

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Новости Днепра про Вірили до останнього: під Бахмутом загинув 23-річний Олександр ЕсаулУкраїнська Новости Днепра про Вірили до останнього: під Бахмутом загинув 23-річний Олександр ЕсаулРусский

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