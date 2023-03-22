Вірили до останнього: під Бахмутом загинув 23-річний Олександр Есаул

До останнього не вірило материне серце, що не стало її сина.
Але, на жаль, найгірше підтвердилося – загинув звитяжний український воїн.
Сумну новину повідомила Криворізька районна державна адміністрація.
Стрілець-санітар мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу мотопіхотної роти Олександр Віталійович Есаул загинув під Бахмутом.
18 лютого хлопцю виповнилося лише 23 роки.
Вічна слава Герою!
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