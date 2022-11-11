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  • Він відповість: за загибель дівчинки у ДТП під Кривим Рогом обвинувачений опинився на лаві підсудних

Він відповість: за загибель дівчинки у ДТП під Кривим Рогом обвинувачений опинився на лаві підсудних

Сьогодні 21:15
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Двох обвинувачених у смертельній аварії у Кривому Розі, яка призвела до загибелі 10-річної дівчинки, судитимуть.

Новости Днепра про Він відповість: за загибель дівчинки у ДТП під Кривим Рогом обвинувачений опинився на лаві підсудних

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Двох фігурантів звинувачують у порушенні Правил дорожнього руху, що призвело до смерті дитини (частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України).

За версією слідства, 10 липня на дорозі в селі Мар’янівка Криворізького району водій Suzuki 32 років виїхав на зустрічну смугу на перехресті та врізався у легковик Skoda. Від удару машина із водієм вилетіла на тротуар, де чоловік збив сім’ю з дитиною. На місці трагедії загинула 10-річна дівчинка.

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Новости Днепра про Він відповість: за загибель дівчинки у ДТП під Кривим Рогом обвинувачений опинився на лаві підсуднихУкраїнська Новости Днепра про Він відповість: за загибель дівчинки у ДТП під Кривим Рогом обвинувачений опинився на лаві підсуднихРусский

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