Він відповість: за загибель дівчинки у ДТП під Кривим Рогом обвинувачений опинився на лаві підсудних

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.
Двох фігурантів звинувачують у порушенні Правил дорожнього руху, що призвело до смерті дитини (частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України).
За версією слідства, 10 липня на дорозі в селі Мар’янівка Криворізького району водій Suzuki 32 років виїхав на зустрічну смугу на перехресті та врізався у легковик Skoda. Від удару машина із водієм вилетіла на тротуар, де чоловік збив сім’ю з дитиною. На місці трагедії загинула 10-річна дівчинка.
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