“Він обрав бути щасливим”: житель Дніпра влаштував “водне шоу” в фонтані ТЦ (ВІДЕО)

Житель Дніпра купався у фонтані ТЦ.

У Дніпрі в ТРЦ “Караван” помітили чоловіка, який плескався у фонтані, що в холі торговельного центру.

На відео, яке поширили в мережі видно, що відвідувач у помаранчевій футболці вирішив охолодитися в фонтані. Це привернуло увагу покупців торговельного центру, які з цікавістю спостерігали за подією, але чоловік ніскільки не соромився чисельної аудиторії, а навпаки влаштував “водне шоу”.

Дніпрянин пірнав у неглибокий водограй та блокував струмені води, обливаючи інших людей.

У мережі чолов’язі позаздрили.

Він обрав бути щасливим, – жартують містяни.

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