Він не зміг пережити війну: помер військовий з Кам’янського

Перебуваючи у відпустці, 31 травня помер військовослужбовець з Кам'янського Олександр Шевченко. У 47-річного чоловіка не витримало серце.

Про це повідомляє голова Кам’янської міської ради Андрій Білоусов.

Олександр Шевченко народився 29 вересня 1975 року у Кам’янському (тоді ще Дніпродзержинську). Від червня 2022 року чоловік захищав Україну від російських окупантів. У нього залишилися донька, батьки та брат.

Сьогодні, 8 червня, воїна поховали на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній у Кам’янському.

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