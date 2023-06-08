Про це повідомляє голова Кам’янської міської ради Андрій Білоусов.
Олександр Шевченко народився 29 вересня 1975 року у Кам’янському (тоді ще Дніпродзержинську). Від червня 2022 року чоловік захищав Україну від російських окупантів. У нього залишилися донька, батьки та брат.
Сьогодні, 8 червня, воїна поховали на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній у Кам’янському.
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