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  • Вікна підперті пивом та “сауна на колесах”: пасажирка про “спартанські” умови в потязі Дніпро – Трускавець (ВІДЕО)

Вікна підперті пивом та “сауна на колесах”: пасажирка про “спартанські” умови в потязі Дніпро – Трускавець (ВІДЕО)

Сьогодні 20:44
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Пасажирка показала "спартанські" умови у потязі Укрзалізниці, який курсує за маршрутом Дніпро - Трускавець.

Новости Днепра про Вікна підперті пивом та

Пасажирка розкритикувала потяг, який курсував за маршрутом Трускавець – Дніпро. За словами пасажирки, 23 години вона їхала в “сауні на колесах”. У вагоні мав бути кондиціонер, але він ніби-то зламався, тож люди були вимушені їхати з ледь відчиненими вікнами, які доводилося підпирати пивом чи пляшками з водою. 

Крім цього, у вагоні були проблеми з чистотою. 

Дівчина опублікувала відео, де показала усі ці проблеми наочно. 

У коментарях думки розділилися. Хтось поспівчував пасажирці та поділився своїм негативним досвідом, а частина коментаторів стверджує, що дівчині просто не пощастило. Люди користувалися тим же маршрутом раніше, але ніяких проблем не було і їхали вони з комфортом. 

Новости Днепра про Вікна підперті пивом та

Новости Днепра про Вікна підперті пивом та

 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що серед потягів, де є жіночі купе, маршрут №41/42, який курсує із Дніпра до Трускавця – найпопулярніший. Також ми інформували про те, що мешканці Дніпропетровщини скаржаться на занедбаний стан залізничної платформи, яку прозвали українським аналогом Поттерівської Платформи 9 3/4.

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